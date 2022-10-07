Подгорица, 7 октября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Президент Черногории Мило Джуканович 7 октября по завершении заседания Европейского политического сообщества в Праге был на совместном ужине лидеров европейских стран, где были подведены оценки с круглых столов, где ключевыми темами были европейские безопасность и энергетика, экономика и климат, сообщила пресс-служба президента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

Во время ужина он пообщался с президентами Чехии, Турции, премьер-министрами Италии, Польши, Латвии, Грузии и Мальты.

С федеральным канцлером Германии Шольцем он обсудил важность предстоящего саммита Берлинского процесса и поблагодарил Германию за активизацию инициативы, поддерживающей и поощряющей европейскую интеграцию стран региона.

После встречи европейского политического сообщества Джуканович заявил, что опасения были излишними и что это не альтернатива ЕС, а скорее более широкая структура, включающая, помимо стран ЕС, еще 17 стран, включая Всемирный банк.

«Позвольте мне отметить, что система ценностей была сильно разрушена российской гибридной акцией и что Западные Балканы сегодня находятся в худшем состоянии по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Но позвольте мне повторить оптимистичный посыл о том, что, несмотря на то, что Черногория переживает свой внутренний политический кризис, мы полны решимости в ближайшее время стабилизировать политическую ситуацию, получить правительство, которое продолжит вести Черногорию по пути европейского процветания», — заявил президент страны.