Москва, , 18:31 — REGNUM Следователи главного следственного управления СКР завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Казани, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Транспортировка в Москву пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 16.mchs.gov.ru

Установлено, что Галявиев вооружился многозарядным охотничьим ружьем, а также изготовленным им ранее взрывным устройством. 11 мая 2021 года он совершил нападение на учителей и учащихся гимназии №175 в Казани. В результате произведенных им выстрелов и подрыва взрывного устройства девять человек погибли, из них семеро детей. Потерпевшими признаны более 600 человек, среди которых есть малолетние.

Причиной трагедии названо стремление злоумышленника подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, о которых он узнал из интернета, скопировав их поведение при нападении.

Экспертиза признала обвиняемого вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину злоумышленник полностью признал и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.

Напомним, Верховный суд в Татарии до 11 ноября продлил срок ареста Ильназу Галявиеву, который обвиняется в стрельбе в школе Казани в мае 2021 года.

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