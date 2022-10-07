Бишкек, 7 октября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указы о назначении трёх новых министров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 7 октября.

President.kg Садыр Жапаров

Уланбек Мамбетакунов назначен на должность министра образования и науки. Последние семь месяцев он занимал пост заместителя главы Минобразования Киргизии. А до этого в течение трёх лет числился вице-президентом Киргизской академии образования.

Тилек Текебаев назначен министром транспорта и коммуникаций. Ранее он занимал должность начальника межрегионального управления госэкотехинспекции по городу Чолпон-Ата, городу Балыкчы, Иссык-Кульскому и Тонскому районам

Также президент одобрил назначение Алтынбека Максутова на пост министра культуры, информации, спорта и молодежной политики. Отметим, что ранее он уже работал на аналогичной должности — возглавлял Министерство культуры Киргизии в период с октября 2014 года по июль 2016 года.