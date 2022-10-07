Херсон, 7 октября, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Войска киевского режима, пытающиеся наступать на херсонском направлении, упёрлись в российскую оборону в 140 км от Херсона, заявил 7 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.

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По его словам, ВСУ пытаются наступать через Давыдов Брод и там попадают под воздушные и артиллерийские удары.

«Пытаются через этот участок пройти, но до Херсона это неблизкий путь, это около 140 км сейчас, в данный момент», — сказал Стремоусов.

Он также добавил, что российские войска выстроили эшелонированную линию обороны, поэтому никаких прорывов нет и не будет.