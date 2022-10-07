Посёлок городского типа Красный бор, Ленинградская область, 7 октября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Рекультивация полигона токсичных промышленных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области завершат через три года, в 2025 году. Об этом сообщил 7 октября на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Poligonkb.spb.ru Полигон «Красный Бор»

По его словам, вопрос с финансированием рекультивации полигона полностью решен. Также определен подрядчик — структура Росатома. Сейчас на территории полигона идут подготовительные работы.

«В целом работы по ликвидации опасного объекта завершим уже именно с остаточными документами в 2025 году», — сказал чиновник.

Напомним, сброс промышленных отходов на полигон был завершён еще в 2014 году. Работы по рекультивации полигона токсичных отходов начались в конце апреля 2022 года.

Полигон «Красный Бор» находится в 6 км от города Колпино (район Санкт-Петербурга). Он являлся основным местом конечного размещения токсичных отходов предприятий города, Ленинградской области и других регионов. С 1969 по 2014 годы здесь накопилось около 2 млн тонн промышленных отходов, в том числе около 700 тыс. тонн жидких токсичных отходов. На территории находятся порядка 3 млн тонн загрязненных отходами грунтов.