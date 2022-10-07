Вашингтон, 7 октября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Президенту США Джо Байдену слишком много лет, чтобы он баллотировался на второй срок, заявил 7 октября в интервью газете Financial Times американский предприниматель Илон Маск.

Steve Jurvetson Илон Маск

«Не очень хорошо, когда существует слишком большой разрыв между вашим возрастом и средним возрастом населения, потому что тогда очень трудно оставаться в контакте с людьми. Возможно, разрыв в одно поколение — это ещё нормально, но в два? Когда у вас уже есть правнуки, то насколько вы можете разделить проблемы людей младше вас? Возможно ли вообще сохранять с ними связь в такой ситуации?» — задался вопросом бизнесмен.

Напомним, что ранее в этом году такое же мнение выразила Мишель Голдберг в статье The New York Times. По словам Голдберг, золотое время Байдена, который всегда хотел стать президентом, прошло.