Вашингтон, 7 октября, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Несмотря на вызовы для сотрудничества Соединённых Штатов в Арктике, возникшие в результате начала специальной военной операции, США будут работать над поддержанием институтов арктического сотрудничества. Соответствующий текст указан в информационном бюллетене к новой арктической стратегии США, которая была опубликована сегодня, 7 октября, опубликован на сайте администрации Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Несмотря на вызовы для сотрудничества в Арктике, Соединённые Штаты будут работать над поддержанием институтов арктического сотрудничества, включая Арктический совет, и позиционировать эти институты для управления последствиями растущей активности в регионе. Мы также стремимся поддерживать международное право, правила, нормы и стандарты в Арктике», — указано в сообщении пресс-службы.

В информационном бюллетене также указано, что новая арктическая стратегия США призвана служить основой для руководства правительства Соединённых Штатов к решению возникающих проблем и угроз в Арктике.

Напомним, 7 октября 2022 года Белый дом США представил новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет, назвав четыре ее «столпа»: безопасность, изменение климата и защита окружающей среды, устойчивое экономическое развитие, а также международное сотрудничество.

Отметим, что Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, и оно продлится до 2023 года. В рамках председательства организуются научные экспедиции, форумы, круглые столы, федеральные и региональные проекты, а также различные мероприятия, посвящённые региону. Арктические страны демонстративно отказались участвовать в совете и сотрудничать с Москвой в регионе в знак протеста против специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО ожидает, что специальная военная операция окажется долгосрочным отвлекающим фактором от плана Москвы доминирования в Арктике. Также изменение климата открывает новые возможности и создаёт новые риски для региона.

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