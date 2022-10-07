Белград, 7 октября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Если Евросоюз не исключит Сербию из восьмого пакета санкций против России и запретит ей импорт российской нефти через территорию стран-членов ЕС, это фактически будет означать введение санкций против Сербии. Такое мнение высказала премьер-министр Сербии Анна Брнабич 7 октября.

Kt.gov.rs Анна Брнабич

По ее словам, это резко отрицательно скажется на сербской экономике, так как российская нефть на 20% дешевле той нефти, которую Сербия могла бы купить у других поставщиков.

«Мы можем без российской нефти, но закупка у других поставщиков была бы дороже», — сказала Брнабич в эфире телеканала Prva.

Премьер-министр считает хорошим знаком то, что Брюссель согласился перенести дату принятия окончательного решения по вопросу транспортировки нефти в Сербию на 1 декабря.

«Предстоит еще много трудных переговоров. ПрезидентАлександр Вучич на пресс-конференции (8 октября — ИА REGNUM) расскажет о некоторых стратегических решениях», — отметила Брнабич.

Напомним, что ранее Хорватия потребовала от ЕС не делать исключения для Сербии в связи с восьмым пакетом антироссийских санкций, запрещающих экспорт российской нефти в третьи страны через территорию ЕС. Сербия получает нефть по Адриатическому трубопроводу, который был построен во время СФРЮ, а теперь принадлежит Хорватии.

Изначально планировалось, что прокачка российской нефти через Адриатический трубопровод остановится уже 1 ноября.