Копенгаген, 7 октября, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Не исключено, что российская сторона сможет отремонтировать повреждённые в результате диверсии «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает 7 октября посольство РФ в Дании.

Gazprom.ru Газопровод «Северный поток»

Отмечается, что решение о начале ремонта «может быть принято после осмотра места происшествия и оценки масштабов причинённых газопроводам повреждений».

С этим на сегодняшний день не всё просто, отмечает диппредставительство, поскольку Дания ограничила круг участников так называемого международного расследования диверсии. Оно поэтому становится «политически ангажированным».

Россия планирует самостоятельно расследовать случившееся.

Напомним, диверсия в отношении СП и СП-2 произошла в ночь на 26 сентября. Несмотря на то, что эти трубопроводы российские, на Западе некоторые обвиняют в теракте Россию.