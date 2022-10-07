Волгоград, , 17:52 — REGNUM К работе военкоматов в рамках частичной мобилизации вопросов «столько, что без мата не скажешь», заявил 7 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время встречи с резервистами в учебном центре Минобороны РФ.

Губернатор на учебном полигоне с резервистами https://www.volgograd.ru

Видеоролик опубликовали РИА Новости. Бойцы рассказали, что не все получили полную информацию о выплатах для мобилизованных и мерах поддержки их семей.

«К военному комиссариату у нас поверьте вопросов столько, что без мата не скажешь. Военные комиссариаты обязаны были каждому из вас довести порядок оплаты, выплат. Я понимаю, что это вопрос системный, его не отработали. Я считаю, что плохо отработали», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Бочаров 7 октября проверил быт резервистов на учебном полигоне.