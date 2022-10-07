Волгоград, 7 октября 2022, 17:52 — REGNUM К работе военкоматов в рамках частичной мобилизации вопросов «столько, что без мата не скажешь», заявил 7 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время встречи с резервистами в учебном центре Минобороны РФ.
Видеоролик опубликовали РИА Новости. Бойцы рассказали, что не все получили полную информацию о выплатах для мобилизованных и мерах поддержки их семей.
Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Бочаров 7 октября проверил быт резервистов на учебном полигоне.