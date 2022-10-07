Вашингтон, 7 октября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В сентябре частные работодатели США наняли гораздо больше работников, чем ожидалось. При этом уровень безработицы снизился до 3,5%, что указывает на напряженный рынок труда, сообщает 7 октября Reuters.

Jorge Elías Флаг США

Отчет о занятости, за которым пристально следит министерство труда, также выявил, что в прошлом месяце в связи с экономическими причинами меньшее количество американцев отработали неполный рабочий день.

Издание отмечает, что американский рынок труда продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на жесткое повышение процентных ставок ФРС.

Напомним, что число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, за прошлую неделю выросло больше, чем ожидалось. Согласно данным министерства труда, количество первичных обращений за государственными пособиями по безработице за неделю, закончившуюся 1 октября, выросло на 29 тысяч и составило 219 тысяч. При этом экономисты, опрошенные агентством, прогнозировали, что цифра составит 203 тысячи.