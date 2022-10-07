Казань, , 17:48 — REGNUM В столице Татарии с 8 октября начнут выдавать пластиковые карты для семей мобилизованных с целью подтверждения положенных льгот. Об этом сообщает мэрия.

Карта для семей мобилизованных в Казани t. me/kzn_official

Для подтверждения льгот на детей мобилизованных с 8 октября пластиковые карты «Батыр» начнут выдавать в районных администрациях города.

С помощью карт дети смогут посещать спортивные и культурные учреждения. Для бесплатного проезда в городском общественном транспорте потребуется получить транспортную карту. После оформленного заявления детям предоставят бесплатное питание в школах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 1 ноября в Казани семьи мобилизованных освободят от абонентской платы и оплаты за питание в муниципальных детсадах.

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