Вашингтон, 7 октября, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Одним из «столпов» новой стратегии США по Арктическому региону стало изменение климата и защита окружающей среды. Соответствующий документ опубликован сегодня, 7 октября, на сайте администрации Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Правительство США будет сотрудничать с штатом Аляска и его населением для повышения устойчивости к последствиям изменения климата, одновременно работая над сокращением выбросов из Арктики в рамках более широких глобальных усилий по смягчению последствий и сохранению арктических экосистем», — указано в информационном бюллетене к новой арктической стратегии США.

Напомним, 7 октября 2022 года Белый дом США представил новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет, назвав четыре ее «столпа»: безопасность, изменение климата и защита окружающей среды, устойчивое экономическое развитие, а также международное сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, США будут осуществлять присутствие правительства в Арктическом регионе по мере необходимости для защиты американского народа и защиты своей суверенной территории. Об этом заявил государственный секретарь СШАЭнтони Блинкен, рассказывая о новой национальной стратегии США по развитию в Арктике.

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