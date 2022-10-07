Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Президент США Джо Байден 7 октября подписал указ о введении в действие соглашения о передаче данных между Европейским союзом и Штатами, в рамках которого американская сторона дает новые гарантии о сохранении конфиденциальности при сборе разведывательных данных. Об этом сообщает Reuters.

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Соглашение облегчит работу тысяч компаний, оказавшихся в непростой ситуации после того, как Европейский суд отменил два предыдущих пакта из-за опасений по поводу слежки американских спецслужб.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила в беседе с журналистами, что вышеупомянутый указ «является кульминацией наших совместных усилий по восстановлению доверия». Она также пообещала, что он «обеспечит конфиденциальность персональных данных ЕС».

Напомним, высший суд Евросоюза в Люксембурге в 2020 году отменил соглашение между ЕС и США о передаче данных. В решении суда отмечалось, что передача данных создает риск слежки со стороны американских властей.

Рассмотрение дела в суде ЕС было инициировано после заявления бывшего подрядчика агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена в 2013 году. Он заявил, что правительство США отслеживает персональные данные и коммуникации людей через социальные сети.

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