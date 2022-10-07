Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM Новый малый ракетный корабль (МРК) «Град» проекта 21 631 «Буян-М», вооружённый крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», вышел на испытания в морские полигоны Балтийского флота, сообщает пресс-служба Балтфлота.

Малый ракетный корабль проекта 21631 Mil.ru

Малый ракетный корабль «Град» построен на судостроительном заводе АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» для Балтийского флота.

На данный момент корабль проходит заводские ходовые испытания. Экипаж корабля вместе с представителями завода проверяют работу бортовых систем и узлов корабля в море.

«В частности, проводится проверка работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи и навигации, якорного устройства. Далее будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля, на последних этапах — будет выполняться комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням», — сообщили в пресс-службе.

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