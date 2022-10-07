Белград, , 18:20 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 8 октября ознакомит сербскую общественность с решениями, которые правительство уже разработало на случай, если Хорватия откажется транспортировать российскую нефть в Сербию по Адриатическому нефтепроводу. Об этом Вучич заявил журналистам 7 октября.

Александр Вучич

«Вы услышите завтра, какие решения мы уже приняли и что будем делать», — процитировало агентство «Танюг» слова Вучича.

При этом Вучич указал на то, что Хорватия в вопросе транспортировки российской нефти в Сербию повела себя аморально, так как официальный Загреб добился для себя права импортировать из России «особое масло для нужд своего НПЗ».

«Они себе дали право помогать русским и оплачивать их продукцию, но у Сербии они эту возможность решили отнять. Вы можете делать что угодно, когда вы принадлежите этому клубу (ЕС — ИА REGNUM), а мы не принадлежим, но не надо тогда заявлять, что это связано с принципами и моралью», — рассказал Вучич.

Напомним, что 6 октября премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Сербия может импортировать любую нефть, кроме российской, так как она не может претендовать на членство в ЕС и одновременно сотрудничать с Россией.

Ранее Хорватия потребовала от ЕС не делать исключений для Сербии в связи с восьмым пакетом антироссийских санкций, запрещающих экспорт российской нефти в третьи страны через территорию ЕС.