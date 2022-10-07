Тбилиси, 7 октября 2022, 18:53 — REGNUM В СМИ Грузии было передано письмо её бывшего президента Михаила Саакашвили, в котором он просит о помощи, сообщает 7 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
(сс) thierry ehrmann

По словам Саакашвили, его жизнь зависит от решения директора тбилисской клиники «Вивамед».

"Дайте врачу возможность оказать мне разовую медицинскую услугу, и у меня будет возможность реализовать право, предоставленное мне законом. Пожалуйста, ответьте мне сегодня, спасение моей жизни зависит от вашего решения», — написал Саакашвили.

Напомним, что к Саакашвили уже несколько дней не может попасть лауреат нобелевской премии американский врач Джеймс Коби.