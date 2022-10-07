Тбилиси, 7 октября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. В СМИ Грузии было передано письмо её бывшего президента Михаила Саакашвили, в котором он просит о помощи, сообщает 7 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

По словам Саакашвили, его жизнь зависит от решения директора тбилисской клиники «Вивамед».

«Дайте врачу возможность оказать мне разовую медицинскую услугу, и у меня будет возможность реализовать право, предоставленное мне законом. Пожалуйста, ответьте мне сегодня, спасение моей жизни зависит от вашего решения», — написал Саакашвили.

Напомним, что к Саакашвили уже несколько дней не может попасть лауреат Нобелевской премии американский врач Джеймс Коби.