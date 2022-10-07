Вашингтон, , 17:44 — REGNUM Американская компания Tesla приступила к производству коммерческих электрогрузовиков Semi и будет готова сделать первые поставки для Pepsi 1 декабря, сообщает 7 октября Reuters со ссылкой на главу производителя электрокаров Илона Маска.

Илон Маск Michelle Andonian

Известный производитель газировки заказал у предприятия Маска 100 электрических тягачей еще в 2017 году после того, как Маск представил прототип футуристического грузовика Semi, работающего от аккумулятора.

Напомним, что Маск обещал преступить к производству нового транспорта в 2019 году, однако сроки неоднократно сдвигались из-за нехватки деталей.

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