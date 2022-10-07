Санкт-Петербург, 7 октября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Порядка трех тысяч комплектов экипировки для мобилизованных и добровольцев подготовили власти Санкт-Петербурга, сообщил 7 октября вице-губернатор Санкт-Петербурга, глава администрации губернатора Валерий Пикалёв.

t. me/pikalev_spb Комплекты экипировки для мобилизованных в Петербурге

По его словам, сейчас на складе собрано всё самое необходимое для бойцов: берцы, спальные мешки, куртки, перчатки, средства личной гигиены, медикаменты, электрогенераторы.

«Для оперативного решения возникающих потребностей правительством города создана специальная рабочая группа. Её специалисты посещают учебные центры, где мобилизованные и добровольцы проходят подготовку. Они выясняют, чего не хватает военнослужащим. На основе этих данных и формируются комплекты экипировки», — рассказал чиновник и добавил, что в ближайшее время их передадут бойцам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Петербурга решили отказаться от праздничных мероприятий, посвященных новому году, ради экономии средств, которые направят на поддержку мобилизованных, добровольцев и их семей.