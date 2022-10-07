Вашингтон, 7 октября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Нынешний американский президент Джо Байден не должен идти на второй президентский срок: его возрастной отрыв от большинства населения страны слишком велик, заявил миллиардер Илон Маск, пишет 7 октября Financial Times.

Heisenberg Media Илон Маск

По поводу заявлений из Белого дома о том, что Байден, которому сейчас 79 лет, намерен снова пробовать свои силы в президентском кресле — сидеть в нём второй срок, Маск сказал:

«Не надо, чтобы был слишком большой разрыв между вашим возрастом и средним возрастом населения, потому что тогда очень трудно будет оставаться в контакте с людьми».

По его мнению, нормальным можно считать разрыв в одно поколение. «А когда у вас уже правнуки, насколько вам близки проблемы людей?» — спрашивает Маск. По его мнению, в этом случае трудно быть на одной волне с остальными людьми.