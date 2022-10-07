Вашингтон, 7 октября 2022, 17:39 — REGNUM Соединённые Штаты Америки выразили желание построить три новых ледокола для освоения Арктики. Об этом сегодня, 7 октября, заявил в ходе телефонного брифинга, который прошёл в виду вступления в силу новой стратегии США по Арктике, высокопоставленный представитель США, пишет ТАСС.

Американский тяжелый ледокол «Polar Star»
Американский тяжелый ледокол «Polar Star»
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«У нас есть один крупный ледокол, срок эксплуатации которого близится к концу, и один среднеразмерный. Было принято решение запустить строительство трех новых ледоколов им на замену», — заявил представитель администрации США.

Кроме того, он отметил, что спуск на воду первого из серии ледоколов состоится только через несколько лет.

«Есть указания на то, что в различных регионах Арктики, в том числе относящихся к США, есть критически важные минералы <…> Так что стратегия призывает к разработке добычи критически важных минералов», — добавил он, пояснив, что первым этапом станет разведка месторождений.

Напомним, что 7 октября 2022 года Белый дом США представил новую стратегию по развитию в Арктике, рассчитанную на 10 лет, назвав четыре её «столпа»: безопасность, изменение климата и защита окружающей среды, устойчивое экономическое развитие, а также международное сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, США будут осуществлять присутствие правительства в Арктическом регионе по мере необходимости для защиты американского народа и защиты своей суверенной территории. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, рассказывая о новой национальной стратегии США по развитию в Арктике.

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