Минск, , 21:33 — REGNUM Белоруссия при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных. Об этом сообщило министерство обороны республики в телеграм-канале.

Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что взаимодействие с военнослужащими запаса происходит в плановом режиме. Он подчеркнул, что мобилизационные сборы с участием резервистов носят постоянный характер, и за последние 20 лет их прошли 130 тысяч человек.

Хренин также уточнил, что необходимости создавать в стране контрактную армию нет, так как 60 процентов военнослужащих — уже контрактники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна участвует в спецоперации на территории б. УССР, но своих военных туда отправлять не собирается.