Энергодар, Запорожская область, 7 октября 2022, 17:26 — REGNUM В Энергодаре и прилегающих к нему населённых пунктах после обстрела отключилось электричество, сообщает 7 октября телеграм-канал администрации города.
Электричество отключилось после взрыва снаряда ВСУ возле распределительного устройства ТЭС.
«Был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, после чего во всем Энергодаре и ближайших населенных пунктах пропал свет», — указано в сообщении.
Городские коммунальные службы работают над устранением аварии и переподключают системы к запасным линиям.
Напомним, в Энергодаре расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. С марта 2022 года она контролируется российскими военными, а ВСУ регулярно обстреливают район АЭС из тяжелой артиллерии.
На данный момент работа всех энергоблоков ЗАЭС полностью остановлена.
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