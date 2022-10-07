Энергодар, Запорожская область, 7 октября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В Энергодаре и прилегающих к нему населённых пунктах после обстрела отключилось электричество, сообщает 7 октября телеграм-канал администрации города.

Федя Кузнецов Энергодар

Электричество отключилось после взрыва снаряда ВСУ возле распределительного устройства ТЭС.

«Был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, после чего во всем Энергодаре и ближайших населенных пунктах пропал свет», — указано в сообщении.

Городские коммунальные службы работают над устранением аварии и переподключают системы к запасным линиям.

Напомним, в Энергодаре расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. С марта 2022 года она контролируется российскими военными, а ВСУ регулярно обстреливают район АЭС из тяжелой артиллерии.

На данный момент работа всех энергоблоков ЗАЭС полностью остановлена.