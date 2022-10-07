Ровеньский район, Белгородская область, 7 октября 2022, 17:14 — REGNUM Мемориальную доску в память о погибшем в ходе специальной военной операции Максиме Олейнике открыли на фасаде школы в селе Харьковское Белгородской области. Об этом 7 октября в социальных сетях сообщила глава администрации Ровеньского района Татьяна Киричкова.
Военнослужащий окончил школу в 2010 году, затем поступил в Белгородскую сельскохозяйственную академию, а потом посвятил себя служению Родине. Максим Олейник прошёл путь от рядового до заместителя командира взвода войсковой разведки.
Герой погиб в марте 2022 году под Балаклеей, где закрыл собой командира. Указом Президента РФ военнослужащий награждён орденом Мужества (посмертно).