Ровеньский район, Белгородская область, 7 октября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Мемориальную доску в память о погибшем в ходе специальной военной операции Максиме Олейнике открыли на фасаде школы в селе Харьковское Белгородской области. Об этом 7 октября в социальных сетях сообщила глава администрации Ровеньского района Татьяна Киричкова.

Марина Каширская ИА REGNUM Память

Военнослужащий окончил школу в 2010 году, затем поступил в Белгородскую сельскохозяйственную академию, а потом посвятил себя служению Родине. Максим Олейник прошёл путь от рядового до заместителя командира взвода войсковой разведки.

«Он рос и воспитывался в семье, где царили любовь и взаимопонимание. Родители Максима сумели привить сыну такие качества, как трудолюбие, порядочность и любовь к родному краю», — отметила глава района.

Герой погиб в марте 2022 году под Балаклеей, где закрыл собой командира. Указом Президента РФ военнослужащий награждён орденом Мужества (посмертно).