Тбилиси, , 21:17 — REGNUM В августе-сентябре на грузинском рынке значительно снизились цены на все виды топлива, сообщает 7 октября грузинский телеканал «Имеди».

Цены на бензин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Цены снизились от 10 до 50 тетри (от $0,03 до $0,15). Основными причинами снижения цен являются падение цен на международном рынке и укрепление национальной валюты.

В августе, премьер-министра Ираклий Гарибашвили потребовал выяснить, почему в стране поднялись цены на топливо. Агентство конкуренции Грузии начало расследование, после которого цена на топливо снизилась.

Правительство прогнозирует, что цены на топливо в октябре будут продолжать снижаться.