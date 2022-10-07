Нижний Новгород, , 17:12 — REGNUM В Нижнем Новгороде были отменены новогодние торжества в связи с проведением частичной мобилизации. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава города Юрий Шалабаев.

Мобилизация Https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/52772/

Как пишет градоначальник в своем телеграм-канале, к нему за последние две недели участились случаи обращения горожан с вопросами о проведении новогодних празднований в этом году на фоне выступлений ряда государственников с инициативой о перераспределении бюджетных средств на нужны мобилизованных.

«Это не отменяет того, что будут елки для детей, праздничные мероприятия в школах. Мы все это сохраним. Но массовых гуляний, фейерверков, концертов мы на новогодние и рождественские праздники не планируем», — утверждает мэр. Шалабаев также отметил, что бюджетные средства пойдут на поддержание семей мобилизованных горожан.