Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Тайвань нужно сделать приблизительно такой же китайской автономией, как и Гонконг, заявил 7 октября американский миллиардер Илон Маск, пишет Financial Times.

Илон Маск OnInnovation

Отметив, что вряд ли всех устроит такой вариант, Маск сказал, что проблему Тайваня надо решать, предложив следующее: «Мне кажется, вполне вероятно, что они (Пекин и Тайвань — прим. ИА REGNUM) смогут заключить соглашение с ещё более мягкими условиями, чем в случае Гонконга».

По его прогнозу, нельзя избежать конфликта, касающегося Тайваня. Однако всему миру это будет стоить слишком дорого, ведь примерно 30% мирового ВВП будет потеряно.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Пентагона: США не видят угрозы вторжения Китая на Тайвань