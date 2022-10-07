Нижний Новгород, , 17:11 — REGNUM В Нижнем Новгороде в период новогодних праздников не планируется проводить массовых гуляний, фейерверков или концертов. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Юрий Шалабаев.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Изначально такие планы были, сейчас такого в планах нет», — отметил мэр.

Он добавил, что это не отменяет детских елок, праздничных мероприятий в школах.

«У нас есть другие задачи. Средства, которые планировалось направить на эти мероприятия, будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Это плата за детские сады, за питание в школах, за продленку, за дополнительное образование», — пояснил Шалабаев.

Как сообщало ИА REGNUM, семьи мобилизованных в Нижегородской области будут освобождены от оплаты за детские сады и питание в школах. Компенсировать эти расходы будут из муниципальных бюджетов. Кроме этого, прорабатывался вопрос отмены оплаты за дополнительное образование, кружки и секции в муниципальных и областных учреждениях.

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