Нью-Дели, , 17:14 — REGNUM Число погибших в результате схода снежной лавины в Гималайских горах увеличилось до 26 человек, сообщает 7 октября газета The Print.

Гималаи

Сход лавины произошел 4 октября в северном индийском штате Уттаракханд.

На сегодняшний день спасатели нашли тела ещё семерых погибших. Их эвакуация будет осуществляться вертолётом.

Ранее спасатели и местные власти сообщали о 19 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, под снежную лавину попала группа из 29 стажеров и инструкторов Института альпинизма имени Неру.

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