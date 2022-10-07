Число жертв схода лавины в Гималаях выросло до 26 человек
Нью-Дели, 7 октября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Число погибших в результате схода снежной лавины в Гималайских горах увеличилось до 26 человек, сообщает 7 октября газета The Print.
Гималаи
Сход лавины произошел 4 октября в северном индийском штате Уттаракханд.
На сегодняшний день спасатели нашли тела ещё семерых погибших. Их эвакуация будет осуществляться вертолётом.
Ранее спасатели и местные власти сообщали о 19 погибших.
Как сообщало ИА REGNUM, под снежную лавину попала группа из 29 стажеров и инструкторов Института альпинизма имени Неру.