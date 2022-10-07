Белгород, 7 октября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Проверку информации о падении с высоты нескольких человек на стройке в Белгороде 7 октября начала прокуратура региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Дом окружен строительными лесами

По предварительным данным, на строительной площадке в микрорайоне «Новая жизнь» обрушились строительные леса. При падении с высоты травмы получили двое рабочих. Они госпитализированы.

Прокуратура намерена установить причины и обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению требований законодательства об охране труда.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.