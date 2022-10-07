Белград, 7 октября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В сказки о том, что Сербия и Россия пытаются дестабилизировать ситуацию в Косово и Метохии, которые почти восемь месяцев рассказывает премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти, уже никто не верит. Об этом журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич 7 октября.

Иван Шилов Альбин Курти и Александр Вучич

Так Вучич ответил на просьбу прокомментировать слова Курти о том, что Россия в сотрудничестве с Сербией пытается дестабилизировать Косово.

«Что он еще может рассказать гражданам? Разве он может рассказать, что хорошо то, что им отключают электричество каждый день, и что у них нет ни одной фабрики?», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что все меньше косовских албанцев верит в эти истории Курти.

Напомним, что Альбин Курти неоднократно обвинял Белград в том, что тот пытается в Косово применить сценарий, который Россия применила на территории б. УССР.