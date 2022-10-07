Вашингтон, , 17:05 — REGNUM США будут осуществлять присутствие правительства в Арктическом регионе по мере необходимости для защиты американского народа и защиты своей суверенной территории. Об этом сегодня, 7 октября, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, рассказывая о новой национальной стратегии США по развитию в Арктике.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Мы будем работать над безопасностью в Арктическом регионе. У нас нет более высокого приоритета, чем защита нашей страны и нашего народа. Безопасность Арктики является ключом к этому. Мы будем сдерживать угрозы, работая с нашими союзниками и партнёрами над укреплением нашего оборонного потенциала, расширением сотрудничества, связи и снижением риска непреднамеренного конфликта», — сказал Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом США представил новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет, назвав четыре ее «столпа»: безопасность, изменение климата и защита окружающей среды, устойчивое экономическое развитие, а также международное сотрудничество.

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