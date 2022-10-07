Минск, 7 октября, 2022, 21:14 — ИА Регнум. В белорусских телеграм-каналах сообщают о задержании жителя Гродно за оскорбление Александра Лукашенко, Владимира Путина и Рамзана Кадырова, а также за призывы к насилию против российских военных. Об этом сообщается в телеграм-каналах белорусских силовиков.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

В выложенном ролике показано, как группа силовиков в обмундировании подъезжает к гродненцу на микроавтобусе с тонированными стеклами и задерживает его прямо на улице. Мужчину обвиняют в «призывах к изощрëнным расправам над силовиками РБ и РФ» и «оскорблении должностных лиц нашей страны, а также руководства РФ».

В «покаянном» видео житель Гродно лично просит прощения у главы Чечни Рамзана Кадырова на фоне чеченского флага и говорит на камеру: «Ахмат сила».