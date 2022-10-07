Улан-Удэ, , 16:57 — REGNUM В Улан-Удэ ТОСы шьют для участников спецоперации опознавательные знаки, балаклавы, тактические носилки и подсумки, а также вяжут тёплые носки. Об этом сообщает информационный портал города.

ТОСы Улан-Удэ вяжут носки для участников спецоперации ulan-ude-info.ru

«Там уже даже наслышаны про нас. Те ребята, которые ранее отправлялись, сказали мобилизованным, что, если там на Дивизке будете, вам там все дадут. Нам это слышать очень приятно. Каждая из нас для себя понимает, что если мы поможем чьему-то брату, другу, сыну, отцу, то и нашим родственникам, кто там сейчас находится, добрые люди помогут», — отметила представительница ТОС «Вагжанова» Елена Быкова.

Материалы для пошива рукодельницы закупают сами, что-то привозят неравнодушные горожане.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

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