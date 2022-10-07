Йошкар-Ола, 7 октября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин является истинным лидером, который уверенно ведет к устойчивому развитию нашу Родину. Об этом написал в своем telegram-канале глава Марий Эл Юрий Зайцев, поздравляя главу государства с юбилеем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Зайцев назвал президента патриотом нашей страны, талантливым руководителем и успешным политиком.

«Его большой жизненный опыт и высокий профессионализм вселяют в жителей необъятной России уверенность в завтрашнем дне. Под руководством Владимира Владимировича решаются важные задачи, реализуются долгосрочные проекты и делается всё то, что способствует комфортной жизни всех жителей», — уверен глава Марий Эл.

Зайцев пожелал президенту России крепкого здоровья и успешного достижения поставленных целей.

«Только вперёд! Zа страну! Zа Россию! Zа Президента!», — заключил руководитель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей. Поздравления и пожелания приходят от лидеров иностранных государств, российских политиков и знаменитостей.