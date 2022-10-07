Минск, 7 октября 2022, 16:54 — REGNUM Мобилизационные сборы с военнослужащими запаса в Белоруссии носят постоянный характер, сообщил 7 октября журналистам глава минобороны республики Виктор Хренин.
По его словам, за последние два десятка лет через мобилизационные сборы прошли 130 тысяч человек. Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, причём речь идёт о подготовленном резерве.
Как отметил Хренин, в белорусской армии контрактники составляют 60% от общего состава, так что республике нет необходимости создавать контрактную армию.
Он добавил, что на вооружение армии Белоруссии поступили ракетные комплексы «Искандер», системы С-400, кроме того, в этом месяце состоится презентация боевых беспилотных комплексов.
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