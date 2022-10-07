Минск, , 16:54 — REGNUM Мобилизационные сборы с военнослужащими запаса в Белоруссии носят постоянный характер, сообщил 7 октября журналистам глава минобороны республики Виктор Хренин.

Виктор Хренин President.gov.by

По его словам, за последние два десятка лет через мобилизационные сборы прошли 130 тысяч человек. Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, причём речь идёт о подготовленном резерве.

Как отметил Хренин, в белорусской армии контрактники составляют 60% от общего состава, так что республике нет необходимости создавать контрактную армию.

Он добавил, что на вооружение армии Белоруссии поступили ракетные комплексы «Искандер», системы С-400, кроме того, в этом месяце состоится презентация боевых беспилотных комплексов.

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