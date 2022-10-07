Вашингтон, 7 октября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. США намерены осуществлять эффективную стратегическую конкуренцию с Россией и Китаем в Арктике в рамках новой стратегии, заявили 7 октября на брифинге высокопоставленные представители администрации Белого дома.

Николай Гернет ИА REGNUM Арктика

С таким заявлением они выступили, представляя новую стратегию действий США в Арктике.

«Стратегия признаёт усиление стратегической конкуренции, которую вы можете наблюдать в Арктике со стороны России и КНР за последнее десятилетие», — сообщили в Белом доме.

«Соединенные Штаты намерены эффективно конкурировать и управлять этими напряженными отношениями», — пояснили представители.

При этом было заявлено, что в США начнётся строительство трёх новых ледоколов, тогда как сейчас Вашингтон располагает двумя такими судами.