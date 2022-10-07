Салехард, 7 октября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Кредитные рейтинги Ямало-Ненецкого автономного округа остаются на максимально высоком уровне. Об этом сообщает региональный департамент финансов.

Бюджет

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 6 октября 2022 года подтвердило рейтинг облигаций Ямала на уровне AAA (RU), кредитный рейтинг ЯНАО на уровне AAA (RU), прогноз «Стабильный», то есть высокая доля вероятности неизменность рейтинга в течение следующих 12–18 месяцев.

Отмечается, что кредитный рейтинг Ямала обусловлен минимальным уровнем долговой нагрузки, высокой степенью самодостаточности и устойчивости бюджета, высоким уровнем его ликвидности, а также высокими показателями развития экономики региона.