Кременная, ЛНР, 7 октября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Кременной (ЛНР), которая находится в непосредственной близости к нынешней линии боевого соприкосновения, усиленно готовятся к обороне, сообщил 7 октбяря в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

Александр Погожев ИА REGNUM Памятный знак советским воинам — работникам мебельного комбината, Кременная

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«Город окапывается. Это выученный урок Лимана», — отметил он.

В Кременной нет ни света, ни воды, ни мобильной связи, ни подвоза продовольствия, в двух работающих магазинах «торгуют остатками», рассказал Сладков.

Ранее местные власти и военкоры сообщали, что большая часть жителей вместе с работниками социальных учреждений выехали из Кременной.

«Всю ночь работала ПВО, наша дальнобойная артиллерия не давала противнику сконцентрироваться в районе Торского. Трасса на Сватово наша, но диверсионно-разведывательные группы ВСУ там действуют активно. Гражданскому транспорту по ней проезд закрыт», — рассказал военкор.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что в районе Кременной выстраивается линия обороны. Ситуация на этом направлении остаётся сложной, но можно говорить о стабилизации линии фронта, добавил он.