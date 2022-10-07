Альметьевск, Татарстан, 7 октября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Двух братьев — жителей города Альметьевска задержали по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Злоумышленники по принципу финансовой пирамиды организовали деятельность интернет-платформы, сообщает 7 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Потерпевшими от их действий признаны 12 человек. Каждый из них потерял от 70 тыс. рублей до 32 млн рублей. Общая сумма ущерба составила 145 млн рублей. Следователи полагают, что пострадавших может быть гораздо больше.

Клиентам предлагали инвестировать в биржевую торговлю по инновационным методикам и обещали гарантированный доход в размере 1% в день. Такую прибыль должны были обеспечить вкладчикам операции с криптовалютой.

Ранее ИА REGNUM передавало, в июне 2022 года еще одно уголовное дело возбудили в отношении руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko. Их подозревают в организации преступного сообщества и участии в нем. Ранее фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

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