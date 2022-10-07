Санкт-Петербург, 7 октября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Уникальное грузовое — судно атомный лихтеровоз «Севморпуть» — во второй раз выйдет по маршруту Санкт-Петербург — Петропавловск-Камчатский — Восточный — Санкт-Петербург, сообщили 7 октября в пресс-службе администрации Северной столицы.

gov. spb.ru Атомный лихтеровоз «Севморпуть»

В каботажный субсидируемый рейс по Северному морскому пути судно готовится выйти практически с полной загрузкой. Напомним, тестовый рейс судна, предусмотренный Планом развития Севморпути до 2035 года, состоялся в августе 2022 года. Тогда «Севморпуть», отрабатывая логистические механизмы, совершил рейс точно по графику без задействования ледокольной проводки.

«Во второй рейс арктический контейнеровоз уйдет с 90% загрузкой. Основную часть этого объёма обеспечил Петербург», — рассказали в Смольном.

До конца октября «Севморпуть» должен прибыть на Дальний Восток, куда будут доставлены краны, машины, различное оборудование и строительные материалы, а также два судна, закрепленных на палубе лихтеровоза.

В начале ноября судно должно отправиться обратно с генеральными грузами и дальневосточной рыбой. По расчетам, загрузка судна на обратном направлении составит 84%. Вернуться в Петербург атомный лихтеровоз должен к концу месяца.

«Наращивание мощностей Северного морского пути и организация по нему регулярных контейнерных линий из Петербурга на Дальний Восток и обратно будет способствовать заметному снижению логистических издержек, что позволит сократить как стоимость, так и сроки поставок продукции в обоих направлениях», — подытожили в Смольном.