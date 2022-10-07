Белгород, , 16:35 — REGNUM День диспансеризации для мужчин до 50 лет организуют в Белгороде. Об этом 7 октября в социальных сетях сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Диспансеризация Правительство Иркутской области

Диагностические службы начнут работу 8 октября на базе городской поликлиники №6. Планируется, что все исследования можно будет пройти за один день, на руки сразу выдадут заключение о состоянии здоровья и рекомендации. Медики открыли запись на диспансеризацию на 475 человек, записаться можно по телефону «122» или через портал Госуслуг, а также в поликлинике.

Как сообщало ИА REGNUM, при частичной мобилизации часто возникают вопросы, связанные с состоянием здоровья резервистов.