Новокузнецк, Кемеровская область, , 16:39 — REGNUM В новокузнецом аэропорту имени Б. В. Волынова 7 октября были задержаны вылеты рейсов в Москву и Екатеринбург. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Новокузнецкий аэропорт ападно-Сибирская транспортная прокуратура

«Сегодня в международном аэропорту Новокузнецка имени Б. В. Волынова из-за погодных условий задержан вылет трёх авиарейсов авиакомпаний «Сибирь», «Аэрофлот», «РедВингс» в аэропорты городов Москвы и Екатеринбурга, — уточнили в ведомстве. — Задержки авиарейсов составили от 4 часов до 7 часов, вылета ожидают 303 пассажира, из них 15 детей».

Новокузнецкой транспортной прокуратурой организован личный приём граждан.