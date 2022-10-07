Орск, Оренбургская область, , 16:35 — REGNUM В Оренбургской области после нападения на инкассаторов в Орске полицейские подняты по тревоге. Введён план «Сирена». Осуществляется розыск преступников, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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По данным полиции, нападавшие завладели служебным пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 7 октября группа преступников напала на инкассаторов «Почты России». Один работник инкассаторской службы получил смертельное огнестрельное ранение. Он скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.

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