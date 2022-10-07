Орск, Оренбургская область, 7 октября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области после нападения на инкассаторов в Орске полицейские подняты по тревоге. Введён план «Сирена». Осуществляется розыск преступников, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

ИА REGNUM Полиция

По данным полиции, нападавшие завладели служебным пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 7 октября группа преступников напала на инкассаторов «Почты России». Один работник инкассаторской службы получил смертельное огнестрельное ранение. Он скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.