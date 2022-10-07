ВС РФ пресекли наступление ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях
Москва, 7 октября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. На купянском и на краснолиманском направлениях российские военные пресекли попытки наступления бандеровской армии, сообщил 7 октября журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
ИА REGNUM
Специальная военная операция России. Донбасс. 06.10.2022
На купянском направлении ВСУ пытались наступать на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое, лишившись в результате 80 своих боевиков.
На Краснолиманском направлении ВСУ пытались форсировать реку Жеребец: в итоге свыше 30 боевиков уничтожены.